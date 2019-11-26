2019/11/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت كوادر أمانة بغداد، بتأثيث الطريق السريع صلاح الدين {سريع الشعلة} باللوحات المرورية والدلالية بعد تطويره بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تأثيث سريع الشعلة بالعلامات المرورية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تأثيث سريع الشعلة بالعلامات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).