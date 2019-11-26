2019/11/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الثلاثاء حفاظاً على سلامة الموظفين والمتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغطيل الدوام في ذي قار حفاظاً على سلامة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغطيل الدوام في ذي قار حفاظاً على سلامة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).