المؤشر نيكي يرتفع 0.68 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

2019/11/26 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

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