الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي مديريات التربية عن طريق الماستر كارد

2019/11/26 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

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