أكثر من 100 مصاب من المتظاهرين والقوات الأمنية في أربع محافظات

2019/11/26 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد ناشطون مدنيون وشهود عيان، اليوم الثلاثاء، بإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد والمحافظات مساء يوم أمس، باشتباكات استمرت لساعات عدة.

وذكر الناشطون والشهود لـ"الغد برس"، أن "قوات مكافحة الشغب وقوات أمنية أخرى في محافظة بابل، هاجمت ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة لتفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق لأكثر من 60 متظاهر".

فيما ذكرت قيادة شرطة محافظة ذي قار، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "حصيلة جرحى القوات الأمنية عند بوابة شركة بتروناس في حقل الغراف النفطي شمال محافظة ذي قار ارتفعت إلى 28 شرطياً".

وكان محتجون من قضاء قلعة سكر نظموا احتجاجاً عند الشارع المؤدي إلى حقل الغراف النفطي.

وأشار الناشطون والشهود إلى أن محافظة كربلاء هي الأخرى شهدت "إصابة تسعة متظاهرين في اشتباكات وقعت مع القوات الأمنية التي حاولت تفريقهم بالقوة".

وفي العاصمة بغداد، أعلنت مديرية الدفاع المدني ن "إصابة ضابط و10 منتسبين بعد تعرّضهم لقنابل مولوتوف في منطقة حافظ القاضي وشارعِ الرشيد وسط بغداد".

وكانت فرق الدفاع المدني قد تعرّضت لهجوم بقنابل المولوتوف أثناء محاولتها إخماد الحرائق، التي اندلعت وسط العاصمة، تمّ على إثرها نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقّي العلاج.

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