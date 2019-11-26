محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء

2019/11/26 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في المحافظة، في محاولة لتفادي الإضراب العام الذي يفرضه المتظاهرون في عدد من المحافظات.

وذكر الدخيلي في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرة للتقريب بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية ومحاولة التفاهم معهم لتفادي الحرق وقطع الجسور".

يشار إلى أن عدداً من المحافظات ومناطق في العاصمة بغداد تشهد منذ أيام قعطاً للطرق من قبل المتظاهرين ضمن الإضراب العام للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

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