صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات

2019/11/26 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مصرف الرافدين ،اليوم الثلاثاء، عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.واضاف البيان، ان “الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر […]

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