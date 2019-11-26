2019/11/26 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقص منتخبنا الوطني شريط مشاركته في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين عندما يلاعب نظيره القطري في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على استاذ خليفة الدولي ضمن المجموعة الاولى وسيقود المباراة طاقم تحكيم اوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الاسود والعنابي يقصان شريط افتتاح خليجي 24 ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الاسود والعنابي يقصان شريط افتتاح خليجي 24 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).