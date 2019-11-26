2019/11/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تتوقع هيئة الطقس الوطنية الأميركية اجتياح عاصفتين شديدتين مصحوبتين بثلوج كثيفة، ورياح قوية، غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما سيقضي على خطط ملايين الأميركيين الخاصة بعيد الشكر، الخميس.وتبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمترا، مساء الاثنين، على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنغ وحتى وسط كولورادو.وتبلغ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاصفتان تشلان عيد الشكر في امريكا المركز الخبري الوطني.

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