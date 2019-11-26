بالفيديو.. ترامب يجري استقبالا رسميا للكلب قاتل البغدادي

2019/11/26 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقبل البيت الأبيض، الكلب كونان الذي شارك في العملية التي أدت إلى قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي خلال هجوم أميركي في سوريا أواخر شهر تشرين الاول الماضي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "كونان كلب صلب ولا أحد يجرؤ على العراك معه"، مضيفا "لا فرصة لأي رجل قوي أمام كونان".

وذكر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن "الكلب حمى الجنود الأميركيين خلال العملية ضد البغدادي حيث عانى من جروح طفيفة".

وعبر ترامب عن سروره باستضافة الكلب برفقة القوات الخاصة، مؤكدا تعافي كونان بمن جروحه.

وذكر الرئيس الأميركي أن "كونان لن يتقاعد، وأن أمامه حوالي ست سنوات".

وقد حقق كونان شهرة واسعة منذ الإعلان عن مقتل البغدادي دفعت بإقبال واسع لاقتناء الكلاب من الفصيلة ذاتها وسط تحذيرات من خبراء في تربية الكلاب أن فصيلة المالينو البلجيكي التي ينتمي إليها، قد لا تناسب الجميع.

وكان ترامب نشر صورة الكلب الذي قدم "خدمات استثنائية" بحسب رئيس هيئة الأركان الأميركي مارك ميلي.

وترامب الرئيس الوحيد في التاريخ المعاصر الذي لم يقتن كلبا في البيت الأبيض.

كما نشر ترامب على تويتر صورة مركبة له وهو يسلم الكلب وسام الشرف، أعلى وسام في المؤسسة العسكرية الأميركية.

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