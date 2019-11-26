الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي التربية عن طريق الماستر كارد

2019/11/26 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم".

واشار الى ان "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اَي مكان يتواجدون فيه".

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