2019/11/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 121 مليون دولار لتحديث المنشآت المستخدمة في استخراج الغاز خلال إنتاج النفط في حقل غرب القرنة-1 النفطي في البصرة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي الشركة الأم للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية، اليوم الثلاثاء، إن المشروع، المقرر الانتهاء منه في غضون 27 شهرا، يهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الحقل النفطي.

وينتج حقل غرب القرنة-1 العراقي النفطي، الذي تتولى تطويره إكسون موبيل، 480 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية تفوز بعقد قيمته 121 مليون دولار في البصرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة صينية تفوز بعقد قيمته 121 مليون دولار في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).