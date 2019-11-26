العراق يجري مباحثات مع إيران والكويت بشأن حقول النفط المشتركة

2019/11/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت وزارة النفط، الثلاثاء، استمرار المباحثات مع ايران والكويت بشأن الحقول المشتركة، فيما افصحت عن قطع شوط كبير معهما لتطوير واستثمار هذه الحقول.

وقال الوكيل الاقدم للوزارة فياض نعمة حسن في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “ العراق فتح خلال المدة القليلة الماضية، قنوات حوار مع الكويت وايران لتطوير واستثمار الحقول المشتركة والعابرة للحدود مع هذه الدول، اذ توجد العديد منها مع ايران ومثلها مع الكويت كحقلي جنوب الرميلة والزبير الجزئيين”.

واضاف حسن، ان “وفودا مشتركة من المختصين في العراق والدولتين، تلتقي بين الحين والاخر لتفعيل عمليات الاستثمار”.

واشار حسن إلى “استمرار المناقشات بهذا الجانب اذ يوجد هناك تفهم لتطوير هذه الحقول من جانب البلدين للوصول بانتاج مشترك يتم وفق المعايير الدولية”، مؤكدا ان “المباحثات قطعت شوطا جيدا وفي طور تعيين الاستشاري الدولي”.

وكان العراق والكويت قد ابرما عقداً مشتركاً مطلع شهر آب الماضي مع شركة عالمية لاعداد دراسات خاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين البدين، اذ ينص العقد على قيام الشركة باعداد دراسات فنية ومكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقول (قبة سفوان –العبدلي)، و(الرميلة الجنوبي – الرطكة – حقل الرتقة)، تمهيدا لتنظيمها واستغلالها واستثمارها بما يضمن حق كل طرف فيها اضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايراني بهذا الشأن.

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