الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي مديريات التربية

2019/11/26 | 09:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد)..".

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