أبل توسع أعمالها فى الهند وتوفر 10 آلاف وظيفة

2019/11/26 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي "رافي شانكار براساد" أن شركة أبل تعمل حاليا على توسيع أعمالها واستثماراتها في الهند.

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