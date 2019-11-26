الأنواء الجوية: أمطار خفيفة ومتوسطة يومي الأربعاء والخميس

2019/11/26 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة يومي الأربعاء والخميس.

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