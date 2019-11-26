مراسلنا في النجف الأشرف: محتجون يقطعون عدة طرق وجسور في المحافظة

2019/11/26 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع محتجون، اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق والجسور في محافظة النجف الاشرف.

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