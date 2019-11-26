شرطة كربلاء تكشف عن مواد متفجرة وجدتها في حي البلدية

2019/11/26 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كربلاء

اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة عن عثورها على مواد متفجرة في منطقة حي البلدية وسط المدينة،

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة وتلقت "العهد

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