التربية النيابية: إدارات المدارس بإمكانها زيادة الحصص لتعويض أيام الاضراب

2019/11/26 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بينت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان إدارات المدارس لن تكون بحاجة الى استغلال العطلة الصيفية لاكمال المنهج الدراسي وتعويض الحصص الفائتة جراء

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