بيان أمريكي جديد ’’يشجب’’ قتل واختطاف المتظاهرين

2019/11/26 | 10:03

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بيانا جديدا تشجب فيه قتل واختطاف المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نائب وزير الدفاع للسياسة جون رود زار بغداد وأربيل يومي الــ 24 و 25 تشرين الثاني لبحث التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة ودور الولايات المتحدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش"، مشيرا إلى أن "رود التقى نائب الوزير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني".

وأضاف البيان أن "نائب وزير الدفاع سلط الضوء على الجهود المستمرة والرامية الى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق فضلا عن التعاون الثنائي المستمر دعمًا لعراقٍ موحدٍ وديمقراطي مزدهر".

ولفت إلى أن "نائب وزير الدفاع شجب قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر، في الوقت الذي شدد فيه على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاهٍ لا يشوبه فسادٌ وتدخلٌ أجنبي خبيث".

بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، رفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين السابق، المتهم بالفساد.

وتضمنت الوثيقة التي أصدرها البرلمان أن "مجلس النواب صوت بجلسته المرقمة (11) بتاريخ 29 تشرين الأول

بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو كتلة المستقبل المعارضة في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، الحزبين الحاكمين في كردستان باستخدامهم حمايات الأفواج للصراعات الشخصية.

وقال شمس الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يج

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب السابق مشعان الجبوري، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، أن "أبو مازن" سيطلق سراحه يوم غد من مركز شرطة الصالحية، فيما أشار الى أن البرلمان "كاذب" ولم يرفع الحصانة عن النواب الفاسدين.

وذكر الجبو

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