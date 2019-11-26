2019/11/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي تعرفت إلى المايسترو سليم سحاب أثناء سنوات الدراسة في موسكو.كان يدرس قيادة أوركسترا في الكونسرفتوار، وأنا بجامعة موسكو كلية الأدب واللغة.وانعقدت بيننا صداقة استمرت من دون انقطاع، وتوطدت بعد استقراره في القاهرة.وذات يوم هاتفني المايسترو وقال لي: " أحمد أنت عندك سيارة، بتيجي معي نقابل أخي على المطار؟".قلت: " طبعا.بكل سرور".وأردفت: " أخوك من؟".قال : " جورج".وتوقفت بدهشة أمام الاسم وقلت له : "......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد الخميسي - كل هذا المرار .. في بني مزار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد الخميسي - كل هذا المرار .. في بني مزار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).