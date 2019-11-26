مئات المصابين جراء زلزال قوي في ألبانيا

2019/11/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة المئات جراء زلزال بلغت قوته 6.4 درجات ضرب ألبانيا.

وذكرت ان العديد من المباني انهارت بالقرب من مدينة دوريس، كما وصلت الهزات الأرضية إلى العاصمة الألبانية تيرانا.

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