توزيع كهرباء الشمال تصدر تنويها للإجراء اليوميين المتقدمين للعمل كجباة

2019/11/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، اليوم الثلاثاء، تنويها للإجراء اليوميين المتقدمين للعمل كجباة.

وذكر بيان للشركة، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "مديرية توزيع كهرباء كركوك عن تشغيل اجراء يوميين كجباة في مديريتنا عدد ٦٠٠ والمخصص من قبل الوزارة لمديريتنا".

وأضافت، أن "على الذين قدموا للعمل في الدائرة الحضور في الساعة التاسعة صباحا الموافق يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/٢٦ في قاعة الرياضة والشباب في منطقة تسعين خلف مديرية توزيع كهرباء كركوك لإجراء القرعة وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها من قبل الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال".

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