السفارة الامريكية توضح اسباب زيارة نائب وزير الدفاع الامريكي الى العراق

2019/11/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت السفارة الامريكية في بغداد عن اسباب زيارة نائب وزير الدفاع الامريكي الى العراق وبالتحديد بغداد واربيل .

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