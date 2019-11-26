بالصور.. غلق شوارع الحلة بعد ليلة عنيفة

2019/11/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلق متظاهرون صباح اليوم الثلاثاء أغلب الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

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