مسؤول اميركي يوجه رسالة قاسية لعبد المهدي من داخل بغداد: لا نقبل بتدخل اجنبي “خبيث”

2019/11/26 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتقد نائب وزير الدفاع الامريكي للسياسة جون رود، ضرب المتظاهرين وقتلهم في العراق، مؤكداً ان بلاده لا تقبل بأي تدخل اجنبي خبيث.وذكر بيان للسفارة الاميركية في بغداد، أن “نائب الوزير التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان […]

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