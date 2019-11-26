قتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بكركوك

2019/11/26 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطعات الشرطة الإتحادية، اليوم الثلاثاء، قتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة كركوك.

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