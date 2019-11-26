تحالف “الفتح”: سنستجوب وزير الدفاع بشأن قتل المتظاهرين والطرف الثالث

2019/11/26 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد تحالف “الفتح”، أن استجواب وزير الدفاع #نجاح_الشمري أصبح أمراً ضرورياً بعد انتشار وثائق شراء #القنابل المسيلة للدموع.النائب عن التحالف #محمد_كريم في تصريح صحافي إن […]

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