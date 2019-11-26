وثيقة سرية من البرلمان الى مجلس القضاء العراقي

2019/11/26 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت وثيقة برلمانية عراقية سرية عن رفع الحصانة عن النائب احمد الجبوري محافظ صلاح الدين السابق المتهم بالفساد....

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