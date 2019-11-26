العمل النيابية تعلن لـ

2019/11/26 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل جابر الفتلاوي، أن المواطنين المسجلين ضمن شبكة الاعانة الاجتماعية ممن تسلموا قطع اراضي سكنية بإمكانهم

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