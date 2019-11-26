اليوم في فلسطين.. يوم غضب رفضا لـ

2019/11/26 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعتْ الفصائلُ والقوى الوطنيةُ الفلسطينية الى المشاركة الواسعة في مسيراتِ يومِ الغضب اليومَ الثلاثاء في جميعِ الأراضي الفلسطينية رفضاً للقرارات الأميركية وممارساتِ الاحتلال.

ودعتْ حركةُ فتح

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