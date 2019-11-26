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النزاهة توضح تفاصيل اعتقال نائبين في البرلمان


النزاهة توضح تفاصيل اعتقال نائبين في البرلمان
2019/11/26 | 10:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت هيأة النزاهة، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، تفاصيل قراري التوقيف المُنفَّذين بحقِّ عضوي م...

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