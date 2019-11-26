استقرار أسعار النفط في ظل مساعي محادثات التجارة الأميركية الصينية لتحقيق انفراجة

2019/11/26 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار النفط الثلاثاء 26 نوفمبر متمسكة بمكاسب الجلسة السابقة، بعد أن أبقت تعليقات الولايات المتحدة والصين على آمالها في أن يتفق أكبر اقتصادين في العالم قريباً على إنهاء حربهما التجارية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 63.64 دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 57.96 دولار، بعد أن ارتفعت 0.4٪ يوم الاثنين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" الأولي في حرب تجارية استمرت لمدة 16 شهراً.

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