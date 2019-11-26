«جنرل الكتريك» تعتزم إنشاء أكاديمة في العراق

2019/11/26 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تعتزم شركة «جنرل الكتريك» الأمريكية، إنشاء " أكاديمية جنرال الكتريك للشبكات" في العراق لتدريب الخريجين والمهندسين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك جيروم بيكريس والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء أكد "دعمه لمشاريع الشركة في قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروع (شبكات النقل) الذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة ثانوية سعة 400/132 و132/33 ومحطات متنقلة".

وتسعى الحكومة الى توفير أكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع أنحاء العراق بالتعاون مع الشركة الأمريكية، بحسب البيان.

وتابع البيان أن جنيرل الكتريك ستساهم "بفك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في جميع أنحاء العراق، الى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ".

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك للطاقة المتجددة، جيروم بيكريس، عزم الشركة إنشاء (أكاديمية جنرال الكتريك للشبكات) بالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالي، التي ستتولى تدريب وتخريج العديد من الطلاب والمهندسين وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل.

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