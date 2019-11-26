وزير التعليم: مستعد لأي استجواب في البرلمان

2019/11/26 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا قصي السهيل استعداده لأي استجواب من البرلمان ، وفيما نفى أن يكون هنالك شبهات فساد اداري في الوزارة او تدخلات في قبولات الطلاب بالجامعات الحكومية وحتى الأهلية لفت في الوقت ذاته إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي معلومات.

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