2.1 مليار دولار قیمة ترانزيت السلع الايرانية عبر منفذ مع العراق

2019/11/26 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة كردستان غربي ايران، عن تنفيذ عمليات ترانزيت للسلع بحجم 567 الف طن عبر منفذ "باشماق" الحدودي مع العراق، منذ 21 مارس/آذار 2019.

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