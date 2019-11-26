2019/11/26 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن لاعبو فريق الشرطة الجماهير العراقية باستعدادهم للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في مهمته اليوم الثلاثاء امام منتخب قطر في افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج 24 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبو الشرطة يطمئنون الجماهير العراقية بجاهزيتهم للقاء قطر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبو الشرطة يطمئنون الجماهير العراقية بجاهزيتهم للقاء قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).