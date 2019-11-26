النزاهة توضح تفاصيل توقيف عضوين في مجلس النواب من قبل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد

2019/11/26 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء، تفاصيل قراري التوقيف المنفذين بحق عضوي مجلس النواب الحاليين محافظي بابل وصلاح الدين السابقين، مبينة أن المحكمة المركزية لمكافحة الفساد قررت توقيفهما.

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