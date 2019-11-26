النظام الإيراني لا يجد غير “العنف” وسيلة لإنهاء الاحتجاجات

2019/11/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يعمد النظام #الإيراني من خلال الخطابات الرسمية لقادته في كل مناسبة إلى تسويق تهمة التحريض الخارجي والتعاون مع الأعداء لوصم المحتجين في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت […]

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