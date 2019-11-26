إريكسون: 2.6 مليار مشترك بتقنية الجيل الخامس مع نهاية عام 2025

2019/11/26 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

توقعت إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك)، في نسخة شهر نوفمبر من تقرير إريكسون للاتصالات المتنقلة، أن يصل عدد المشتركين بشبكة الجيل الخامس

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