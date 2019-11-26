غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (8 – 10)

2019/11/26 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني تطور مفهوم الأخلاق في المجتمع الفلسطينيطوال التاريخ القديم والحديث، كان الخاص الفلسطيني جزءاً من العالم العربي السوري المحيط من حيث التوحد التاريخي والسياسي في الأنماط الاقتصادية - الاجتماعية من جهة، والعلاقات الاجتماعية والوعي الاجتماعي بكل أشكاله من جهة أخرى.وبالرغم من أن الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع الصهيوني/ الإمبريالي، بدأت في العقد التاسع من القرن التاسع عشر، إلا أن الوعي السياسي في......

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