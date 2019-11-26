عبدالرزاق دحنون - مات طباخ الرئيس

2019/11/26 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون غيب الموت عن عمر يقارب الستين عاماً، الممثل المصري طلعت زكريا الذي اشتهر بدور شخصية متولي طباخ رئيس جمهورية مصر العربية في فيلم "طباخ الريس" الذي كتب قصته يوسف معاطي وأخرجه سعيد حامد.قدَّم طلعت زكريا ببراعة قصة مواطن عادي بلا أي توجهات سياسية، لديه عربة طعام في الشارع، وفي أحد الأيام يعتزم رئيس جمهورية مصر العربية، على غير العادة، التجول والسير وحيداً في شوارع القاهرة معتبراً هذا الأمر من حقه الش......

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