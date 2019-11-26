بالصور.. اغلاق جسري بتة والثورة في بابل وحرق إطارات عجلات في الشوارع

2019/11/26 | 11:04

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بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين اغلقوا جسري بتة والثورة وسط المدينة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين قطعوا جسري بتة والثورة، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم"، مبينا أن "المتظاهرين قطعوا الجسور والشوارع بالإطارات المحترقة".

وأضاف أن "عددا كبيرا من طلبة كلية الفنون الجميلة في المحافظة، اغلقوا الكلية وتوجهوا نحو ساحات الاعتصام".

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت هيأة النزاهة، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، تفاصيل قراري التوقيف المُنفَّذين بحقِّ عضوي مجلس النُّوَّاب الحاليَّينِ محافظي بابل، وصلاح الدين السابقين، مُبيِّنةً أنَّ المحكمة المركزية لمكافحة الفساد قرَّرت توقيفهما.

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (26 تشرين الثاني 2019)، بأن متظاهري البصرة قطعوا الطريق المؤدي إلى مصفى الشعيبة غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق المؤدي إل

بغداد اليوم- بغداد

شجب نائب وزير الدفاع الأمريكي للسياسة، جون رود زار، قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير، خلال زيارته إلى العراق التي امتدت على يومين.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نائب وزير الدفاع ل

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