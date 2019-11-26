ارتفاع حصيلة زلزالين متتاليين في ألبانيا إلى مصرع وإصابة 153 شخصاً

2019/11/26 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا ألبانيا، اليوم الثلاثاء، إلى مصرع ثلاثة أشخاص و150 مصاب.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في ألبانيا بأن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء بقوة 6.4 درجات، وأتبعه آخر بقوة 6.4 درجات، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 150 آخرين.



متسببا في أضرار كبيرة".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن "الهزة وقعت على بعد 10 كيلومترات شمال غربي مدينة شيجاك بين بلدة دوريس الساحلية والعاصمة، وبعمق 10 كيلومترات".

وعرضت لقطات مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه مبنى منهار في دوريس الواقعة على ساحل البحر الادرياتيكي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة، وعرضت تسجيلات أخرى أبنية تظهر عليها صدوع كبيرة.

وقال متحدثان باسم الحكومة لـ"رويترز" إن "الأبنية في دوريس تلقت الضرر الأكبر وإن عددا قليلا من الناس نقلوا إلى مستشفى في تيرانا".

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