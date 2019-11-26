البيشمركة تحظر على منتسبيها وقواتها اربعة اشياء وتلوح بعقوبات

2019/11/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة البيشمركة اربعة قرارات حظرت فيها على منتسبيها العمل بها.واطلعت شفق نيوز على كتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير البيشمركة شورش اسماعيل، تضمن حظر على منتسبي وقوات البشمركة العمل الحزبي في الوزارة.كما تضمنت القرار حظر العمل السياسي، او القيام بأي نشاط سياسي او حزبي.وبحسب قرارات الوزارة فانها حظرت ايضا على منتسبيها تلقي أي علاوة حزبية.وحذرت المخالفين لهذه النقاط باجراءات قانونية.

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