ريبورتاج - العراق: أكثر من 16 ألف إصابة خلال المظاهرات بينها 3 آلاف

2019/11/26 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكشف الإصابات التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق على أيدي قوى الأمن خلال فضها الاعتصامات والمسيرات، عن وجه آخر من المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي قريب.



وبات عدد كبير من المحتجين المصابين في عداد ذوي الاحتياجات الخاصة لفقدانهم القدرة على الحركة، أو لتعرضهم إلى إعاقات مزمنة أخرى، وفقا لأرقام رسمية وأخرى لمنظمات خاصة.

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