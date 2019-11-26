2019/11/26 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مديرعام مصلحة الجمارك بمحافظة كوردستان غربي ايران، عن تنفيذ عمليات ترانزيت للسلع بحجم 567 الف طن عبر منفذ "باشماك" الحدودي مع العراق، منذ 21 مارس/آذار 2019.واوضح "بختيار رحماني بور" في تصريح لوكالة انباء فارس، أن قيمة ترانزيت السلع عبر بلغت 2.112 مليار دولار، وعلى ضوئه حلت جمارك "باشماك" في المرتبة الثانية من ناحية الترانزيت من بين 59 جمركا في ايران.من جهة ثانية أكد أن حجم التجارة الخارجية لمحافظة كوردستان المحاذية للعراق سجل 3.184 مليار دولار في 7 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2.1 مليار دولار قیمة ترانزيت السلع عبر منفذ بين ايران والعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2.1 مليار دولار قیمة ترانزيت السلع عبر منفذ بين ايران والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).