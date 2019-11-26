فلاح أمين الرهيمي - الخطأ لا يحل بالخطأ

2019/11/26 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن الأسباب التي فجرت المظاهرات الجماهيرية الواسعة التشرينية تكمن أسبابها وعواملها بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي التي أفرزه الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 عندما حل الجيش وقوى الأمن الداخلي العراقية وأصبحت الحدود العراقية منفلتة لمن هب ودب فأغرقت السوق العراقية بالسلع والحاجيات الأجنبية كما قطعت دول الجوار الأنهار التي تروي الزراعة في العراق وهذين السببين أفرزا : 1) القضاء على الصناعة الع......

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