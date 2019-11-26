دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الأول/ 2

2019/11/26 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري تماماً مثلما قدّرَ وكيلُ أعمال رمضان آغا، حصل انتقال سيّده إلى بلدة الزبداني بسهولة ويسر دون أن يلفت انتباه أحد سوى الفضوليين والمتطفلين، الذين يدورون حول الوجهاء بنفس همّة الذباب إزاء طبق من الحلوى.كان ذلك في أواخر يوليو/ تموز، وكان بدايته شهدَ فاجعة الحي المسيحيّ بدمشق؛ وقد علمنا أنها سببُ استعجال الآغا في الرحيل عن المدينة.حين فتحَ لهم بابَ المنزل الصيفيّ، البستانيُّ المكلف برعاية المزرعة، قا......

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