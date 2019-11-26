2019/11/26 | 11:35

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خنقها بسبب دين لم يستطع تسديده..



القبض على متهم بقتل موظفة في أسايش السليمانية

يتبع.



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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من حافظة ذي قار، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين أضرموا النيران في بيت النائب السابق، هلال السهلاني، للمرة الثانية خلال اقل من 24 ساعة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين احرقوا م

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، عن انتشال جثتين لغريقين في نهر "الصب" بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم ال

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين قطعوا 3 جسور وسط الناصرية، مبينا ان القطع تسبب بشلل تام لحركة السير في المدينة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين غاضبين من أهالي

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